Первым иностранным гостем нового премьер-министра Испании Педро Санчеса стал президент Украины Петр Порошенко. Поездка была запланирована еще до вынесения вотума недоверия предыдущему испанскому правительству во главе с Мариано Рахоем.
Переговоры Киева и Мадрида
Переговоры Киева и Мадрида
По итогам переговоров Порошенко сообщил, что в скором времени между двуми странами будет подписано соглашение об избежании двойного налогообложения. Он также, в частности, отметил, что Испания поддерживает продление режима санкций против России и позицию Украины по развертыванию миротворческой миссии ООН в Донбассе.
Украина и Испания договорились о начале работы межпарламентских групп.
Это первый за последние 22 года официальный визит президента Украины в Испанию.