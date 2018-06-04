Париж: эвакуация нелегальных мигрантов

Полиция провела операцию по эвакуации двух последних в Париже крупных нелегальных лагерей мигрантов, расположенных в северной и северо-восточной части города — на канале Сен-Мартен и в квартале Порт де ла Шапель. Местные СМИ сообщают, что "операция прошла спокойно".

В двух расселяемых нелегальных лагерях насчитывается около тысячи мигрантов. Полиция обещает тщательным образом проверить их документы. Так, по официальным данным, в палаточном лагере на канале Сен-Мартен находились около 550 человек, в основном выходцы из Афганистана. За последние три года нынешняя акция по расселению — уже 36 по счету в Париже. На прошлой неделе был эвакуирован лагерь, находившийся близ площади Сталинград, во временные центры размещения были направлены около тысячи человек.

На этом фоне Сенат страны обсуждает ранее одбренные Национальным собранием поправки, ужесточающие миграционное законодательство.

По подсчетам Международной организации по миграции, с начала году в Европу по Средиземному морю прибыли свыше 32 тысяч мигрантов и беженцев.