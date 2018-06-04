В Париже у Дворца Инвалидов прошел юбилейный, тридцатый по счету "Ужин в белом"... Элегантность - отличительная черта эксклюзивной вечеринки. Белые столики, белые скатерти, белая посуда... И сами приглашенные одеты в белые одежды. По традиции место встречи держалось в секрете и было оглашено лишь за несколько часов до начала ужина. Идею проводить коллективный "Ужин в белом" в самых красивых местах Парижа предложил французский предприниматель Франсуа Паскье в 1988 году. Попасть на это мероприятие не так просто. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте. Но желающих так много, что очередь приходится ждать годами. Ускорить ее можно лишь познакомившись с тем, кто когда-либо присутствовал на ужине. Тогда в следующий раз этот счастливчик может пригласить и Вас.