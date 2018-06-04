Испания: желтые "демоны" прыгают через младенцев

Раз в году в маленьком городке Кастрильо-де-Мурсия на севере Испании мужчины, переодетые в желтых демонов, совершают необычный ритуал с младенцами. Однако это отнюдь не языческий обряд. Так в деревне отмечают праздник Тела и Крови Христовых.

Своеобразная традиция носит название "Эль-Колачо" и уходит корнями в века. Первые упоминания об этом обряде относятся к 1620 году. Правда, по мнению исследователей, речь идет о синкретическом смешении языческих верований и католицизма.

В день празднования "Эль-Колачо" избранные мужчины переодеваются в яркие желтые костюмы, вооружившись кнутами, а иногда и дубинками. Затем они совершают прыжки через лежащих на земле младенцев. Считается, что таким образом он очищает новорожденных от греха, забирая все зло.