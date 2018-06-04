На территории Латвии, Литвы, Эстонии и Польши под руководством США начались масштабные международные веонные учения НАТО "Удар сабли". В этом году они проходят под девизом "Сила через партнерство" при участии 18 тысяч военнослужащих из 19 стран и продлятся до 15 июня.
Учения НАТО у границ России
Учения НАТО у границ России
Основная заявленная цель — совершенствование взаимодействия подразделений стран НАТО и партнеров альянса, проверка готовности к военным операциям и к участию в международных миссиях. Учения пройдут не только на военных полигонах, но и в городских условиях.
Пресс-секретарь президента росии Дмитрий Песков заявил, что Москва всегда внимательно отслеживает проходящие вблизи российских границ учения НАТО и принимает необходимые меры безопасности.
Ранее Польша высказала готовность выделить два милиларда евро из своего бюджета для финансирования постоянной военной базы США на своей территории. Президент Польши Анджей Дуда считает, что на саммите НАТО в Брюсселе в июле должны быть приняты решения, которые укрепят силы альянса, размещенные на востоке.