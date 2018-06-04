Учения НАТО у границ России

На территории Латвии, Литвы, Эстонии и Польши под руководством США начались масштабные международные веонные учения НАТО "Удар сабли". В этом году они проходят под девизом "Сила через партнерство" при участии 18 тысяч военнослужащих из 19 стран и продлятся до 15 июня.