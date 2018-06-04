Бретань на северо-западе Франции - во власти наводнений, вызванных затяжными дождями. Осадки, выпавшие за два часа, сопоставимы с двухмесячной нормой.
"Большая вода" Бретани
"Большая вода" Бретани
Улицы города Морле превратились в бушующие потоки: всего за полчаса вода поднялась на несколько сантиметров, а в прибрежных районах достигла метровой высоты. По данным метеорологов, ливни продлятся как минимум до конца недели.
В восточных и центральных районах Франции количество осадков также бьёт рекорды В 7 департаментах объявлен второй ("оранжевый") уровень опасности. Жителям советуют по возможности оставаться дома и не включать электроприборы.