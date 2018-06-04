Ушёл со своего поста премьер-министр Иордании Хани аль-Мульки, вместе с ним подал в отставку и весь кабинет. По данным местных СМИ, такое решение премьер принял после встречи с монархом Абдаллой Вторым в королевской резиденции в Аммане.
Отставка иорданского правительства
Отставка иорданского правительства
Приняв отставку правительства, король поручил сформировать новый кабинет Омару Раззазу, который был до этого министром просвещения.
Хани аль-Мульки уходит на волне протестов, сотрясавших страну все последние дни. В ночь на воскресенье около трёх тысяч человек вышли на демонстрацию в центре Аммана, недовольные ростом цен и налоговой реформой, которую собиралось ввести правительство. . В ходе разгона акции протеста ранения получили несколько человек. Король Иордании созвал чрезвычайное заседание кабмина, призвав стороны к диалогу.
Проект налоговой реформы правительство аль-Мульки разработало под давлением Международного валютного фонда, который два года назад выделил стране 723 миллиона долларов в обмен на структурные реформы.