Сицилия: Сальвини против беженцев

Акцией протеста встретили на Сицилии нового министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, посетившего остров за неделю до муниципальных выборов. Демонстранты, собравшиеся у центра содержания беженцев, заявили о своем несогласии с планами правительства по сокращению миграционного потока. Манифестанты требовали более гуманного отношения к мигрантам.

Анна Десси, участница акции: "Люди прибывают сюда... Условия жизни у них катастрофические. У них нет даже права на то, чтобы их нормально кормили. Власти делают много ошибок в том, что касается содержания мигрантов".

Между тем Сальвини заявил, что пора прекратить превращение Сицилии в европейский лагерь беженцев:

"Я в качестве министра внутренних дел Италии намерен работать с европейскими партнерами и африканскими странами... Тысячи отчаявшихся людей не должны тешить себя иллюзиями по поводу того, что в Италии для всех найдутся дом и работа. Я знаю, что в Италии расходы на каждого просителя убежища самые высокие в Европе. На обработку каждого запроса требуется длительное время. Со всем этим нужно что-то делать."

Италия по-прежнему остается предпочтительным направлением для мигрантов из стран Северной Африки. Сальвини намерен увеличить число депортируемых беженцев и ужесточить меры по сокращению притока в страну мигрантов.