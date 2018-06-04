Гватемала: извержение Фуэго

Жертвами извержения вулкана Фуэго в Гватемале стали по меньшей мере 25 человек. Сотни жителей потенциально уязвимых районов размещены в убежищах. Сведений о наличии пропавших без вести нет. В Гватемале объявлен высокий уровень опасности, а в трех ее департаментах (Чимальтенанго, Эскуинтле и Сакатепекесе) - максимальный. Последствия извержения вулкана затронули более чем 1,7 млн человек. По оценкам сейсмологов, вулкан выбрасывает пепел на высоту до 10 километров над уровнем моря. Это извержение стало одним из наиболее мощных за последние годы.