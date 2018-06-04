Огромный столб пепла, газа и вулканической пыли, который видно за сотни километров. Это результат извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Ветер несет непроглядное облако пепла прямо на столицу страны, где проживают более 2 млн. человек.
"Непроглядное облако пепла"
"Непроглядное облако пепла"
Растительность в окрестностях вулкана уже приобрела характерный угольный цвет. С неба сыпятся похожие на град мелкие обломки горной породы - так называемые пирокласты, образовавшиеся в результате извержения вулкана.
В интервью Евроньюс спасатель Луис Алтубе рассказал, как проходит эвакуация людей:
- Были принято решение эвакуировать все населенные пункты в районе извержения. Одновременно мы продолжаем поиски людей, которые оказались отрезаны стихией. Ситуация становится все хуже.
- Столб дыма и пепла от вулкана поднимаются на высоту до десяти километров. Затем пепел разносится ветром со скоростью в несколько десятков километров в час. 25 человек оказались погребены под потоками лавы. К настоящему моменту во временных убежищах размещены более пяти сотен человек.