Итальянский банк UniCredit и французский Societe General рассматривают возможность слияния. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на информировааные источники. UniCredit — один из ведущих европейских коммерческих банков с присутствием на рынках 32 стран. Societe Generale входит в тройку крупнейших банковских групп Франции.
Слияние UniCredit и Societe Generale?
Слияние UniCredit и Societe Generale?
Аналитик Кен Оделуга (CITY INDEX) говорит: "Если это произойдет, то наступит поворотный момент. К тому же ЕЦБ поддерживает подобного рода трансграничные связи между крупными банками, так как это поможет продвинуться вперед к единым банковским стандартам".
UniCredit занимает лидирующие позиции на рынках Германии и Италии, французская группа — на рынках Центральной Европы. С идеей объединения банков несколько месяцев назад выступил генеральный директопр UniCredit Жан-Пьер Мустье. Между тем Societe Generale отрицает какое-либо обсуждение советом директоров вопроса о возможном слиянии.