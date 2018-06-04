Меркель ответила Макрону

Сделать работу Европейского Союза более эффективной. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с целым рядом заявлений о своем видении развития ЕС.

"Европа должна стать более независимой от Международного валютного фонда. Евросоюз нуждается в собственном Европейском валютном фонде. Только тогда мы будем готовы к любым кризисам", - заявила она.

Таким образом, Меркель отреагировала на инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о реформировании еврозоны. Она высказалась за сокращение числа сотрудников Европейской Комиссии и за создание инвестиционного бюджета ради усиления единой валюты.

"Наши безопасность и процветание больше не могут зависеть от кого бы то ни было, кроме нас самих, " - поддержал Меркель в своем Twitter лидер либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт.

В то же время, многие депутаты посчитали предложения канцлера ФРГ недостаточными. Об этом заявляет и лидер фракции "зелёных" Филипп Ламбертс.

"Мы не услышали от Меркель ничего нового. Предложенные ей реформы не обеспечат стабильности евро. Даже инициативы Макрона не могут привести к желаемому результату", - заявил бельгиец.

Следующая встреча Меркель и Макрона состоится в Берлине 19 июня. Лидеров других европейских стран они познакомят с общим видением развития союза в ходе саммита ЕС в конце месяца.