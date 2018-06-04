Сантос о мирном соглашении с ФАРК и коке

17 июня в Колумбии состоится 2-й тур президентских выборов. От того, кто заручиться наибольшей поддержкой избирателей, будет зависеть судьба мирного соглашения с повстанцами ФАРК. После восьми лет правления свои полномочия слагает президент Хуан Мануэль Сантос, который в 2016 году получил Нобелевскую премию мира за урегулирование этого пятидесятилетнего конфликта.

- Господин Сантос, в скором времени на ваше место придет кто-то другой. Несомненно, одним из ваших главных достижений на посту главы государства стало заключение соглашения с группировкой ФАРК. Мирный процесс необратим? - спрашивает корреспондент "Евроньюс" Ана Лазар.

- Никто не хочет возвращения ужасов войны. К тому же, согласно решению Конституционного суда, в предстоящие три правительственных срока ни один президент не сможет подписать указ, ни один парламент не сможет одобрить закон, которые бы противоречили духу достигнутого соглашения.

- В Колумбии уже в самое ближайшее время состоится второй раунд президентских выборов. Один из кандидатов - консерватор Иван Дуке - намерен пересмотреть условия соглашения. Значит ли это, что над перемирием нависла угроза?

- Сначала Дуке и его однопартийцы заявили о желании разорвать достигнутые соглашения. Но постепенно они поменяли свои взгляды и уже сегодня говорят о намерении внести лишь некоторые изменения в мирный договор. Если они будут направлены на укрепление мира, почему бы и нет. Ну, а если это не так, у сторонников Дуке ничего не получится

- Другой кандидат Густаво Петро намерен повести страну по пути Уго Чавеса. Это реально?

- Эта страшная идея начала крутиться в головах уже давно. Некоторые заявили, что готовы управлять страной в духе идей Кастро и Чавеса. Многие готовы действительно на это пойти ради получения голосов избирателей.

- Какова цена мирного соглашения? С одной стороны, вы получили Нобелевскую премию мира. С другой, на вас обрушился целый шквал критики со стороны соотечественников, в том числе жертв вооруженного противостояния.

- Последние, скорее, меня поддерживали. Они научили меня одной очень важной вещи: благородству пострадавших. Они не желают, чтобы другим колумбийцам пришлось пережить то же, что и им. Критика - это совершенно естественно, когда вам приходится принимать решение о правосудии, с одной стороны, и мире, с другой. Всегда будут те, кто требуют справедливости, и те, кто хотят мира. Критика будет всегда. Главное, чтобы мирный процесс продолжился, чтобы он стал необратимым.

- Поговорим об отношениях Колумбии и Венесуэлы. Сегодня многие венесуэльцы бегут в Колумбию. Как контролируется наплыв мигрантов?

- Мы открываем наши сердца и объятия венесуэльцам. Наш долг - поддержать их. А вот примириться с режимом, в результате правления которого в стране разразился страшнейший в истории гуманитарный кризис, мы не можем.

- Другой насущный вопрос для Колумбии - уничтожение плантаций коки. Вы много работали по этому направлению. Какова задача вашего преемника?

- Мы боремся с посадками коки уже многие годы - 30 лет. Это и программа воздушной фумигации, и принудительное уничтожение посевов. Но зачастую у фермеров не было альтернативы, они вновь и вновь сажали коку. Иначе им попросту было не на что жить. Но после заключения мирного соглашения, многие фермеры из недоступных ранее районов, наконец, смогли принять участие в госпрограммах. И мы стараемся убедить их добровольно выращивать вместо коки какао-бобы, кофейные деревья, кукурузу. Мы пытаемся найти решение проблемы.

- Уважаемый господин Сантос, спасибо большое, что уделили нам время.

- Спасибо вам.