Поцелуй Дутерте шокировал феминисток

Президент Филиппин Родриго Дутерте вызвал гнев феминисток за поцелуй в губы своей соотечественницы на встрече с филиппинской диаспорой в столице Южной Кореи Сеуле. Сам 73-летний Дутерте назвал случившееся шуткой. Поцеловавшаяся с ним Беа Ким, которая оказалась замужней женщиной, также призывает не делать далеко идущих выводов.

Но по мнению филиппинских феминисток, этот поцелуй – очередной пример сексистского отношения главы государства к женщинам. Хомс Сальвадор, генеральный секретарь Партии женщин "Габриела": "Нельзя целовать женщину для развлечения людей. Сам факт того, что он думает, что, целуя женщину, он развлекает людей, говорит о его отношении к женщинам, что женщины существуют для развлечения, что можно демонстрировать свою власть над другим человеком, особенно женщиной. Все это отвратительно".

Но большинство филиппинцев, кажется, не склонны осуждать своего президента за поцелуй в Сеуле, хотя многие из них и считают, что ему следовало ограничиться поцелуем в щеку.

Рэймонд Паскуаль, отец двоих детей: "По моему, ничего страшного не случилось, если сама женщина не видит в этом ничего плохого. Кажется, она же сама и предложила поцеловаться. Люди видят здесь какой-то злой умысел, а это просто поцелуй".