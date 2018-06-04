Храм Баграта у Кутаиси

Храм Баграта — символ города Кутаиси, который расположен в 236 километрах от Тбилиси. Он был построен во времена объединения Грузинского царства, в эпоху становления страны. Сегодня это одна из главных туристических достопримечательностей города. Храм назван в честь царя Баграта III, который повелел возвести собор в начале XI в. Это важная веха в истории грузинской архитектуры.