Храм Баграта — символ города Кутаиси, который расположен в 236 километрах от Тбилиси. Он был построен во времена объединения Грузинского царства, в эпоху становления страны. Сегодня это одна из главных туристических достопримечательностей города. Храм назван в честь царя Баграта III, который повелел возвести собор в начале XI в. Это важная веха в истории грузинской архитектуры.
Храм Баграта у Кутаиси
Храм Баграта у Кутаиси
Время не пощадило храм и спустя столетия он начал разрушаться. В 1952 г. специалисты приступили к последовательной реконструкции здания, которая завершилась в 2012-м.
Профессор истории Университета Кутаиси Сулхан Купрашвили рассказывает, что храм Баграта находится в городе, котому уже 3,5 тысячи лет: «Это один из самых старых городов в мире. Со строительством этого храма наступил золотой век Грузии. На протяжении столетий собор остаётся символом страны и её особого отношения к образованию и культуре».
Храм Баграта является действующим собором Грузинской православной церкви, периодически здесь проходят богослужения.