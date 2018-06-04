Взрыв в Кабуле: террористы нанесли удар по исламским богословам

В Кабуле произошел новый теракт. На этот раз целью экстремистов стала мирная конференция исламских богословов.

По поступающим данным, смертник привел в действие взрывное устройство в тот момент, когда люди начали выходить из зала после встречи. Жертвами теракта стали по меньшей мере 8 человек, десятки получили ранения.

Несмотря на священный для мусульман месяц рамадан, напряженность в Афганистане отнюдь не спадает.

"Я услышал громкий взрыв. Сразу после этого в окрестных домах затряслись стекла. Я упал на землю, а когда все стихло, пошел туда, где и прогремел взрыв. Там я увидел много убитых", - рассказал один из очевидцев.

Конференция исламских богословов, на которую съехались около 2 тысяч человек, была посвящена проблеме безопасности в Афганистане и необходимости прививания мирных идей среди молодежи. На встрече даже была принята специальная фетва с осуждением терроризма.

Как отмечают эксперты, после поражения в Сирии и Ираке экстремистская группировка "Исламское государство" активизировалась именно в Афганистане, начав соперничество с движением Талибан. С начала года ИГИЛ произвела целый ряд кровавых вылазок на афганской территории, жертвами которых стали сотни мирных людей.