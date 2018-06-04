Полиция столицы Германии заявила, что "подозреваемый в нападении в Берлинском кафедральном соборе", по имеющейся у правоохранителей информации, не "руководствовался", как было сказано, "террористическими или исламистскими мотивами".
"Это не терроризм"
"Это не терроризм"
Но какими именно мотивами руководствовался этот человек, не сообщается.
К настоящему моменту известно, что он размахивал в соборе ножом и ранил двух человек, и что он выкрикивал агрессивные лозунги. Также известно, что подозреваемый - 53-летний гражданин Австрии.
При задержании нападавший оказал сопротивление, и полицейские вынуждены были применить огнестрельное оружие. Один из правоохранителей был ранен.