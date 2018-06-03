США-КНР: в поисках компромисса

Компромиссы в области торговли будут невозможны в случае введения Вашингтоном таможенных барьеров - предупредил официальный Пекин в воскресенье министра торговли Уилбура Росса, прибывшего в китайскую столицу с визитом.

По итогам первых консультаций, Росс и принимающий его вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявили, что "достигли прогресса" по различным вопросам торгово-экономических двусторонних отношений, в частности, о сотрудничестве в сельском хозяйстве и энергетике.

17 и 18 мая в Вашингтоне состоялись консультации по торговым противоречиям в отношениях Китая и США. Стороны согласились принять меры, направленные на ликвидацию дисбаланса, при этом Пекин взял на себя обязательства увеличить объемы закупаемых американских товаров. Планировалось, что в ходе текущего визита будет согласован детализированный список продукции, за счет которой в ближайшее время будет увеличен масштаб импорта американских товаров. Однако в минувший вторник Белый дом снова пригрозил ввести таможенные барьеры на китайский экспорт объемом 50 миллиардов долларов в год.