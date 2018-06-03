Граждан Словении позвали на досрочные выборы

В Словении начались досрочные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 7.00 по местному, 8.00 по московскому времени. В списки для голосования внесены более полутора миллионов граждан, имеющих право голоса.

Наибольшие шансы на победу, по оценкам аналитиков, у правоцентристской Словенской демократической партии бывшего премьера Янеза Янши; второе место может занять левоцентристский "Список Марьяна Шареца". Тем не менее, как показывают соцопросы, ни одной из политических сил не удастся набрать достаточно голосов для формирования правительства в одиночку.

Всего в выборах принимает участие более полутора тысяч кандидатов от 25 политических объединений. Гражданам Словении предстоит избрать 88 депутатов Государственного собрания, еще два мандата закреплены за представителями итальянского и венгерского нацменьшинств, которых избирают простым большинством.

Политологи рассматривают растущую популярность Янши в традиционно умеренной Словении как отражения "резкого всплеска правого популизма в центральной и восточной Европе на фоне миграционного кризиса".

Основанием для проведения выборов стал политический кризис, вызванный отставкой премьера Миро Церара. Глава правительства ушел с поста 14 марта из-за постановления Верховного суда, отменившего результаты референдума, на котором было одобрено строительство железной дороги Копер - Дивача. Временный кандидат на должность технического главы правительства так и не был назначен, так как парламентские фракции, обладающие правом внесения кандидатуры на этот пост, не смогли определиться с выбором в отведенные законом сроки.