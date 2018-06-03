"Словенский Орбан" побеждает на выборах — экзитполы

На парламентских выборах в Словении, согласно экзитполам, одерживает победу правоцентристская оппозиция во главе с Янезом Яншей. Он дважды был премьер-министром, в последний раз — в 2013 г., и построил свою избирательную кампанию на призывах к ужесточению миграционного законодательства. СМИ и политологи говорят о нём как о словенском Орбане, сравнивая Яншу с главой правительства Венгрии.