На парламентских выборах в Словении, согласно экзитполам, одерживает победу правоцентристская оппозиция во главе с Янезом Яншей. Он дважды был премьер-министром, в последний раз — в 2013 г., и построил свою избирательную кампанию на призывах к ужесточению миграционного законодательства. СМИ и политологи говорят о нём как о словенском Орбане, сравнивая Яншу с главой правительства Венгрии.
"Словенский Орбан" побеждает на выборах — экзитполы
"Словенский Орбан" побеждает на выборах — экзитполы
По данным опросов у избирательных участков, за «Демократическую партию» Янши проголосовали более 24% избирателей, которые приняли участие в выборах. Это соответствует предварительным прогнозам, которые давали исследования общественного мнения. При таком проценте Янша не получит большинства мест в парламенте, однако появлялись сообщения, что он уже вёл переговоры о сотрудничестве с другими претендентами на мандаты.
На второе место экзитполы ставят мэра Камника Марьяна Шареца. Как кандидат в президенты в прошлом году он прошёл во второй тур и проиграл, получив 47% голосов. Его партия считается левоцентристской. Она впервые участвует в парламентских выборах может получить немногим менее 13%.