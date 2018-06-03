Сальвини обещает обуздать миграцию

Лидер ультраправой "Лиги" и министр внутренних дел нового правительства Италии Маттео Сальвини ищет пути для укрепления позиций своей партии на муниципальных выборах, которые пройдут уже в конце этого месяца. Традиционный электорат "Лиги" - северные более благополучные районы Италии, но на этот раз Сальвини надеется привлечь и избирателей юга страны обещаниями обуздать миграционный поток.

Выступая в воскресенье на Сицилии, новый глава МВД сказал:

"Как министр, я буду работать с нашими партнёрам и в Европе и в Африке, чтобы не питать тысячи отчаявшихся людей иллюзиями о том, что в Италии есть дома и работа для всех. В Италии расходы на каждого просителя убежища самые высокие в Европе, каждое прошение рассматривается дольше, чем в целом по Европе, и нужно предпринять меры".

Порт острова Сицилии - один из основных пунктов назначения десятков тысяч беженцев, спасающихся от войн, преследований и голода в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Спорное соглашение с властями Ливии позволило сократить этот поток на 75%, но и после этого Италии пришлось принять с начала года уже более 13,5 тысяч человек.