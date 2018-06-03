Главный трофей чемпионата мира по футболу вернулся в Москву, откуда он отправился в кругосветное путешествие 9 сентября 2017 года. Шестикилограммовый кубок из чистого золота побывал в 24 российских городах и 50 странах, а в воскресенье 3 июня ему устроили торжественную встречу на московской Манежной площади.
Москва встретила Кубок мира
Москва встретила Кубок мира
Представляя футбольный трофей журналистам, спортсменам, гостям и жителям столицы, чемпион мира 1990-го года, легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус сказал:
"Этот кубок мира объединяет страны и народы. Он объединяет людей разных поколений. Он объединяет всех людей в мире, независимо от их происхождения и возраста".
С 4 по 7 июня Кубок мира будет выставлен на на всеобщее обозрение, и сфотографироваться с ним смогут все желающие.
Мундиаль -2018 стартует 14 июня. Он откроется матчем меду сборными России и Саудовской Аравии на московском стадионе "Лужники".