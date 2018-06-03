Москва встретила Кубок мира

Главный трофей чемпионата мира по футболу вернулся в Москву, откуда он отправился в кругосветное путешествие 9 сентября 2017 года. Шестикилограммовый кубок из чистого золота побывал в 24 российских городах и 50 странах, а в воскресенье 3 июня ему устроили торжественную встречу на московской Манежной площади.