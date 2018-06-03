В Никарагуа за выходные по меньшей мере ещё два человека стали жертвами массовых беспорядков. В городе Масая на западе страны — настоящие уличные бои. Среди погибших, по сообщениям СМИ, оказался гражданин США.
Новые жертвы массовых беспорядков
Новые жертвы массовых беспорядков
Стычки не утихают с середины апреля. Гнев граждан вызвала реформа, которая предполагала увеличить отчисления работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Даже после её отмены беспорядки продолжились, превратившись теперь в столкновения сторонников и противников президента страны Даниэля Ортеги.
Оппозиция требует отставки главы государства. На прошлой неделе представители сторон согласились на переговоры, но пока результатов нет.