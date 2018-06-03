Нет пластику!

Филиппинские "зелёные" на велосипедах разъезжают по Маниле и собирают пластиковые пакеты. В выходные перед Всемирным днём защиты окружающей среды - 5 июня -они также убрали весь неперерабатываемый мусор в птичьем заповеднике и вынесли с его территории 30 больших мешков. Заповедник находится на Острове Свободы менее чем в километре от материковой части Манилы, в разное время время здесь обитают до 41 вида перелетных птиц. Островные рабочие говорят, что отходы и мусор из соседних общин загрязняют мангровые лесов площадью 30 гектаров.

"Филиппины без пластика!" - так была названа акция, в которой приняли участие 200 велосипедистов. Вдоль дороги, по которой они ехали, были установлены контейнеры с питьевой водой, чтобы заполнять многоразовые фляги и не пользоваться пластиковыми бутылками.

По данным американской группы Ocean Conservancy, на Филиппинах ежегодно производится 2,7 миллиона тонн пластиковых отходов.

Организация Объединенных Наций учредила Всемирный день окружающей среды в 1972 году для повышения осведомленности о последствиях человеческой деятельности для окружающей среды.