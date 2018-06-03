Никарагуа: число погибших превышает 110
В Никарагуа не прекращаются массовые беспорядки. В городе Масая на западе страны — настоящие уличные бои. Число погибших, по данным местных СМИ, превышает уже 110 человек.
Стычки не утихают с середины апреля. Гнев граждан вызвала реформа, которая предполагала увеличить отчисления работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Даже после её отмены беспорядки продолжились, превратившись теперь в столкновения сторонников и противников президента страны Даниэля Ортеги.