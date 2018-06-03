Лондон почтил жертв теракта минутой молчания

Минутой молчания почтили в Лондоне память восьми жертв лондонского теракта год назад. Ровно в 16.26 по местному времени (18.26 по Москве) на одну минуту приостановили работу открытые в воскресенье государственные учреждения, музеи и магазины.

В расположенном недалеко от места прошлогоднего теракта Саутуоркском соборе состоялась поминальная служба. В ней приняли участие премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, министр внутренних дел Саджид Джавид, мэр Лондона Садик Хан, лидер оппозиции Джереми Корбин. Старший священник собора Энди Нанн выразил соболезнования родным и близким погибших год назад и перечислил их поименно.

Затем траурная церемонии прошла у "Иглы Саутуорка" - монумента на южной стороне Лондонского моста, соединяющего деловой район Сити и расположенный с противоположной стороны Темзы Саутуорк. Именно здесь год назад трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов. Потом они доехали до рынка Боро-маркет, где, выйдя из машины напали на прохожих с ножами. Все нападавшие были ликвидированы.

"Проявлением сплоченности " - назвал минуту молчания глава мэрии Саутуорка Питер Джон. Среди восьми погибших семеро были гражданами других государств.