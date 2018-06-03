Чтобы повторить перформансы французского художника Абраама Пуаншеваля нужно убедиться, что вы не страдаете клаустрофобией и запастись недюжинным терпением.
7 дней в "шкуре" человекольва
7 дней в "шкуре" человекольва
На этот раз в музее Ориньякской культуры на юго-западе Франции он забрался в деревянную копию Человекольва - древнейшей из известных в мире скульптур, которой 40 тысяч лет. Художник собирается провести там неделю, питаясь сухофруктами, сушёным мясом и орехами.
Столь же оригинальны и другие перформансы Пуаншеваля. Так, он уже высиживал яйца, чтобы почувствовать, что испытывает при этом наседка.
Питаясь червями и насекомыми, провёл две недели внутри чучела медведя, чтобы получить опыт зимней спячки.
А ещё неделю оставался внутри полой каменной глыбы.