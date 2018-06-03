Белый Льеж: в центре бельгийского города — массовая акция в память о погибших в результате теракта, произошедшего там во вторник. Жертвами нападения стали три человека: две сотрудницы полиции и 22-летний студент Сирил Вангрикен.
Белый Льеж
Белый Льеж
В марше приняли участие около трёх тысяч человек, организовали его знакомые Сирила:
«Это было очень тяжело для всей школы, для всех, кто его знал. Он был замечательным, добрым парнем».
«Мы вместе проводили время. Мы знали друг друга много лет, регулярно виделись. Он был вежливым, деликатным, открытым для всех и старших, и младших. Весь Льеж сегодня белый, прекрасный способ почтить их память».
Преступник напал с ножом на полицейских, забрал их оружие и застрелил студента, который проезжал мимо на машине. Нападавшего ликвидировали стражи порядка.
Следствие считает произошедшее терактом; по имеющимся данным, террорист попал под влияние радикального ислама в тюрьме.