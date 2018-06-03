До трех тысяч человек собрались в центре Аммана, недалеко от комплекса правительственных зданий, в ночь на воскресенье, протестуя против роста цен и проекта налоговой реформы, а также требуя отставки премьер-министра. В ходе разгона манифестации силами правопорядка несколько человек получили ранения.
Массовые протесты против налоговой реформы
Массовые протесты против налоговой реформы
Массовые акции протеста не прекращаются со среды и в других иорданских городах: Джараше, Ирбиде, Маане, Эз-Зарке, Эль-Балке, Эль-Караке.
Люди выходят на улицы, чтобы сказать "нет" планам Хани аль-Мульки поднять ряд налогов, в том числе подоходный на топливо и нефтепродукты. Правительство разработало проект налоговой реформой под давлением Международного валютного фонда, который в 2016 году выделил Иордании 723 миллиона долларов в обмен на структурные реформы.
Король Иордании Абдалла II созвал накануне чрезвычайное заседание кабинета министров, призвав стороны к "всеобъемлющему национальному диалогу по реформе налогообложения".