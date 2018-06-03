Массовые протесты против налоговой реформы

До трех тысяч человек собрались в центре Аммана, недалеко от комплекса правительственных зданий, в ночь на воскресенье, протестуя против роста цен и проекта налоговой реформы, а также требуя отставки премьер-министра. В ходе разгона манифестации силами правопорядка несколько человек получили ранения.