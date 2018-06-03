В субботу Италия отмечала главный национальный праздник — День республики, а «Движение пяти звёзд» организовало массовый митинг своих сторонников, чтобы отметить создание правительства, которое называют первым в Западной Европе правительством популистов и евроскептиков.
День Третьей республики?
День Третьей республики?
Нынешний лидер «5 звёзд» Луиджи ди Майо стал вице-премьером, министром труда и промышленности:
«Нам в руки дана власть, сила нести перемены, возможность использовать власть ради блага народа, а не нашего собственного. Но это будет непросто, честно признаюсь вам».
Сторонники протестного движения, которое стало правящим, ожидают самых кардинальных перемен:
«Мы надеемся, что сегодня, в день праздника, начнётся история Третьей итальянской республики, республики граждан».
Первая республика в Италии сменилась на Вторую в 1993 году, по результатам беспрецедентной антикоррупционной и антимафиозной операции «Чистые руки», которая абсолютно дискредитировала политическую систему страны.