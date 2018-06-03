С 10 часов утра в воскресенье аэропорт Гамбурга - пятый по значимости в ФРГ - оказался парализован из-за сбоя в электроснабжении: остановилось всё - от компьютеров до багажных каруселей. Все вылеты были отменены, а прилетающие лайнеры направлялись в другие немецкие аэропорты.
Гамбург: аэропорт закрыт
Гамбург: аэропорт закрыт
Причиной сбоя стало короткое замыкание в одном из терминалов воздушной гавани, вслед за ним вышла из строя и вся цепь. Тысячи пассажиров были вынуждены отложить свой вылет или, если это было возможно, воспользоваться железнодорожным транспортом. Но тем, кто уже успел сдать багаж , пришлось отправиться в путь налегке: вернуть чемоданы и сумки уже было невозможно.