По меньшей мере, 20 человек погибли в воскресенье в Средиземном море при крушении судов, которые перевозили мигрантов. О ЧП сообщают МВД Туниса и береговая охрана Турции. Согласно последним данным, у берегов турецкой провинции Анталья затонул скоростной катер, на борту которого находились 15 человек. Девять из них погибли, в том числе шестеро детей. Ещё один числится пропавшим без вести.
Дорога в ЕС забрала жизни ещё 20 мигрантов
Дорога в ЕС забрала жизни ещё 20 мигрантов
У берегов Туниса затонуло неприспособленное для дальних путешествий судно, которое перевозило около 80 граждан разных государств. Жертвами катастрофы, по официальным данным, стали 11 человек. В сообщении МВД сказано, что, как и в других подобных случаях, пассажирами затонувшего судна были в основном безработные молодые люди. Они пытались добраться по обычному для таких путешествий маршруту до Италии, чтобы обосноваться в Европе.