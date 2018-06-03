Дорога в ЕС забрала жизни ещё 20 мигрантов

По меньшей мере, 20 человек погибли в воскресенье в Средиземном море при крушении судов, которые перевозили мигрантов. О ЧП сообщают МВД Туниса и береговая охрана Турции. Согласно последним данным, у берегов турецкой провинции Анталья затонул скоростной катер, на борту которого находились 15 человек. Девять из них погибли, в том числе шестеро детей. Ещё один числится пропавшим без вести.