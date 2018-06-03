Рауль Кастро возглавил комиссию по реформе кубинской конституции. Обновить основной закон в соответствии с требованиями времени он обещал в апреле, покидая пост главы государства.
Кастро перепишет конституцию
Кастро перепишет конституцию
Среди ожидаемых изменений — ограничение пребывания во главе страны двумя пятилетними сроками, разрешение частной собственности и капиталистической модели занятости, а также вероятно даже легализация однополых браков: дочь Рауля Кастро — известная защитница прав ЛГБТ-сообщества Кубы.
Нынешняя конституция Кубы была принята в 1976 году. Изменения в неё вносили дважды — в 1992 и 2002 гг.