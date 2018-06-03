Пожизненное заключение для Мелины Бугедир

К пожизненному заключению приговорил в воскресенье суд Ирака 27-летнюю гражданку Франции Мелину Бугедир. В соответствии с недавними изменениями в иракский Уголовный кодекс, это соответствует 20 годам тюрьмы, пояснили эксперты. Судебное слушание в Багдаде продолжалось 50 минут.

Мать четырех детей признана виновной в том, что в 2016 году она отправилась вместе с мужем в зону боевых действий сначала в Сирии, а затем в Ираке. Бугедир обнаружили летом прошлого года в одном из подвалов Мосула после того, как столица самопровозглашенного "Исламского государства" перешла в руки властей Ирака.

Ее французские адвокаты выражают удовлетворение тем, что Бугедир избежала высшей меры наказания, но считают приговор слишком суровым. Та, кого называют "французской джихадисткой" с самого начала утверждала, что оказалась в Ираке из-за угроз мужа забрать детей. Она также заявила, что выступает против "Исламского государства" и осуждает действия мужа, пропавшего без вести до ее ареста.

В минувший четверг глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриян до вынесения вердикта назвал Мелину Бугедир "террористкой", заявив, что она "воевала против Ирака". Ее адвокат и глава Международной

федерации по защите прав человека Патрик Бодуан считает эти слова "попыткой оказать давление на правосудие Ирака".

Защита также заявила, что будет добиваться экстрадиции Бугедир во Францию, несмотря

на старания Парижа сделать все, чтобы этого не случилось. 16-месячная дочка осужденной остается с ней, тогда как старшие дети вернулись домой.

Это не первый ее приговор: ранее Бугедир была осуждена на семь месяцев тюрьмы по обвинению в "незаконном проникновении на территорию Ирака", но срок заключения истек.