«Очень интересным» назвал Дональд Трамп личное письмо от Ким Чен Ына. Большой конверт президенту США передал заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль. Содержание послания не раскрывается.
«Интересное письмо»
«Интересное письмо»
Но именно после личной встречи с партийным функционером в Белом доме Трамп решил возобновить подготовку к переговорам с северокорейским лидером.
Южная Корея и Япония отнеслись к этой идее сдержанно:
Ицунори Онодера, министр обороны Японии:
«В свете того, как Северная Корея поступала до сих пор, важно не поощрять её просто за согласие участвовать в диалоге».
По мнению политологов, в этот раз Вашингтон и Пхеньян настроены на встречу решительно. Ещё в пятницу Трамп заявил, что больше не хочет использовать термин «максимальное давление» в отношении КНДР.
Виктор Ча, политолог
«Самое важное в том, что оба лидера сейчас вошли в „тихий режим“: ни твитов, ни пропагандистских заявлений. Вместо этого они сосредоточились на темах, которые будут обсуждать в Сингапуре 12 июня».
В то же время президент США уже заявил, что никаких решений по результатам встречи принято не будет: в Сингапуре процесс лишь начнётся.