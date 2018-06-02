«Интересное письмо»

Но именно после личной встречи с партийным функционером в Белом доме Трамп решил возобновить подготовку к переговорам с северокорейским лидером.

Южная Корея и Япония отнеслись к этой идее сдержанно:

Ицунори Онодера, министр обороны Японии:

«В свете того, как Северная Корея поступала до сих пор, важно не поощрять её просто за согласие участвовать в диалоге».

По мнению политологов, в этот раз Вашингтон и Пхеньян настроены на встречу решительно. Ещё в пятницу Трамп заявил, что больше не хочет использовать термин «максимальное давление» в отношении КНДР.

Виктор Ча, политолог

«Самое важное в том, что оба лидера сейчас вошли в „тихий режим“: ни твитов, ни пропагандистских заявлений. Вместо этого они сосредоточились на темах, которые будут обсуждать в Сингапуре 12 июня».

В то же время президент США уже заявил, что никаких решений по результатам встречи принято не будет: в Сингапуре процесс лишь начнётся.