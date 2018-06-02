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Испания

Педро Санчес присягнул королю

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Педро Санчес присягнул королю

Педро Санчес присягнул королю
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Reuters
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Король Испании Филипп VI принял присягу нового премьер-министра страны Педро Санчеса. В пятницу монарх подписал указ о его назначении. Санчес стал первым главой кабинета, получившим кресло благодаря вотуму недоверия.

Испанские политологи пытаются предположить, продержится ли правительство 46-летнего социалиста до следующих выборов, запланированных на 2020 год. Формально он заручился поддержкой парламента, однако фактически у поддержавших вотум недоверия партий мало общего, кроме намерения отправить Народную партию в оппозицию. Уходящий премьер Мариано Рахой даже назвал кабинет Санчеса «правительством Франкенштейна».

Сам Санчес пообещал в первую очередь сосредоточиться на решении социальных проблем; уже принятый консерваторами бюджет он намерен не пересматривать, чтобы не дестабилизировать ситуацию ещё больше.