В Словении проходят парламентские выборы на фоне миграционного кризиса. Проблема мигрантов занимает особое место в избирательной кампании бывшего премьера Янеза Янша: его Демокртической партии соцопросы обещают более четверти голосов.
Словения: выборы на фоне иммиграции
Словения: выборы на фоне иммиграции
Партия нынешнего главы правительства Мирослава Церара в рейтингах идёт второй, несмотря на значительный экономический рост в стране под его руководство.
На третьем месте — мэр Камника Марьян Шарец, который год назад вышел во второй тур президентских выборов и проиграл Боруту Пахору всего шесть процентов.
Политолог Михо Ковач называет эту избирательную кампанию удачной для Демократической партии: «Они использовали многое из опыта венгерской Фидес,многое из того, что делали американские ультра-консервативные республиканцы. Они смешали это воедино и очень хорошо выступили».
Запрос на жесткое регулирование миграции объясняют большим количеством иностранцев, которые пересекают Словению. Только в 2015 и 2016 гг. по этому пути в ЕС пришли около полумиллиона беженцев