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Космический футбол

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Космический футбол

Космический футбол
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Роскосмос
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Космический футбол — без кавычек, в буквальном смысле слова: в честь приближающегося Чемпионата мира российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев устроили товарищеский матч на борту МКС.

Для игры они использовали официальный мяч мирового первенства. На орбиту его доставил Артемьев еще два месяца назад. На Землю мяч вернут уже в воскресенье, а 14 июня он будет задействован в матче открытия Чемпионата: в московских «Лужниках» встретятся сборные России и Саудовской Аравии.