Космический футбол — без кавычек, в буквальном смысле слова: в честь приближающегося Чемпионата мира российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев устроили товарищеский матч на борту МКС.
Космический футбол
Космический футбол
Для игры они использовали официальный мяч мирового первенства. На орбиту его доставил Артемьев еще два месяца назад. На Землю мяч вернут уже в воскресенье, а 14 июня он будет задействован в матче открытия Чемпионата: в московских «Лужниках» встретятся сборные России и Саудовской Аравии.