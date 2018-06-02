В Польше ширится движение против вакцинации

Массовая акция протеста против обязательной вакцинации детей прошла в субботу в Варшаве. Движение Stop NOP, выступающее за отмену прививок для всех, создание эффективной системы для регистрации неблагоприятных реакций на вакцинацию приобрело в Польше невиданный для остальной Европы размах.

В первом полугодии 2017 года отказавшихся сделать прививки семей было почти 26 тысяч. Введенные властями штрафы активистов движения не останавливают.

Эксперты отмечают, что это движение эффективно сопротивляется обязательной вакцинации не только внутри страны, лоббируя свои идеи в СМИ и среди политиков, инструктируя о том, как отказаться от прививок в родильном зале или что делать, получив штраф за отказ от прививок. В Польше действуют даже специализированные юридические фирмы, которые направляют апелляции на «штрафы за принуждение к вакцинации», развивается черный рынок ложных медицинских сертификатов, откладывающих вакцинацию. Stop NOPтакже все более активно лоббирует свои взгляда в других европейских странах, так в Дании, Финляндии и Швеции были предприняты попытки ввести обязательные прививки в этом году, но под давлением подобных организаций они были отозваны.

Европейские и международные органы здравоохранения между тем бьют тревогу: по данным ВОЗ, число случаев кори в Европе в 2017 году увеличилось в четыре раза, жертвами болезни стали 35 человек.