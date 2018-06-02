В Хан-Юнисе похоронили застреленную медсестру

Тысячи человек.в том числе несколько сотен медиков, приняли участие в похоронах палестинской медсестры Разан аль-Наджар, которые состоялись в субботу в Хан-Юнисе.

Волонтер Красного полумесяца, аль-Наджар была застрелена накануне во время столкновений на границе Израиля и Сектора Газа. По данным правозащитного центра Аль-Мезан, 20-летняя девушка была убита в 100 метрах от разделительной стены, на ней была форма Красного полумесяца. Всего в пятничных столкновениях пострадали около 100 человек.

Мать погибшей показывает ее форму и содержимое сумки (бинты и вату): "Вот оружие моей дочери! Вот чем она оказывала сопротивление! За что ее застрелил израильский солдат? Она рассказывала, что в нее и раньше неоднократно целились, но до сих пор ей удавалось избежать гибели"...

В "Марше возвращения" с конца марта приняли участие десятки тысяч палестинцев, протестующих среди прочего против переноса посольства США в Иерусалим и требующих вернуть земли, отданные 70 лет назад Израилю.

В субботу, в Хевроне на Западном берегу Иордана, израильские солдаты застрелили

палестинца, пытавшегося совершить на них наезд на автомобиле. С израильской стороны пострадавших нет.