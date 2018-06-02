Столкновения в Кашмире
Массовые акции протеста в Кашмире оборачиваются беспорядками и столкновениями с сотрудниками силовых структур. Ситуация обострилась после сообщения о гибели подростка, на которого наехал военный автомобиль. Похороны активиста сопровождались стычками с силовиками. Протестующие забрасывали их камнями, строили баррикады и жгли покрышки. В ответ летели светошумовые гранаты со слезоточивым газом.
Согласно предварительным данным, которые приводит Reuters, погибший оказался под колёсами военного внедорожника, когда водитель пытался уехать от разъярённой толпы. В общей сложности тогда пострадали трое протестующих.