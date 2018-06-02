Не «Большая семёрка», а «шесть плюс один»: фактически в таком формате проходит встреча министров финансов ведущих экономик мира. Делегация США подверглась всесторонней критике за недавние шаги администрации по введению пошлин.
Не «Семёрка», а «шесть плюс один»
Не «Семёрка», а «шесть плюс один»
Хозяйка саммита — Канада — обратилась в ВТО за консультациями о возможном иске против Вашингтона. Действия администрации Дональда Трампа в Оттаве называют «карательными», свой ущерб Канада оценивает в 13 миллиардов долларов США.
Билл Морно, министр финансов Канады:
«Известно, что в любых отношениях, в любых переговорах бывают трудные периоды. У меня дружественные отношения с министром Мнучиным, но я пользуюсь случаем и твёрдо высказываю ему нашу точку зрения: то что они делают — контрпродуктивно. И мы не прекратим это подчёркивать».
Ранее канадское правительство озвучило ответные меры — обширный список товаров из США, которые будут обложены пошлинами начиная с 1-го июля и до того момента, пока Вашингтон не отменит своё решение.