Аварийная посадка в городе

На волоске от катастрофы. Одномоторный самолёт совершил аварийную посадку на городскую улицу в Лос-Анджелесе, пролетев под линией электропередач и избежав столкновения с автомобилями. Местные издания отмечают, что инцидент произошёл вечером на оживлённом участке дороги. Несмотря на это, не зафиксировано никаких повреждений, никто не пострадал. Самолёт отбуксировали в тупик, чтобы он не мешал движению автомобилей.