На волоске от катастрофы. Одномоторный самолёт совершил аварийную посадку на городскую улицу в Лос-Анджелесе, пролетев под линией электропередач и избежав столкновения с автомобилями. Местные издания отмечают, что инцидент произошёл вечером на оживлённом участке дороги. Несмотря на это, не зафиксировано никаких повреждений, никто не пострадал. Самолёт отбуксировали в тупик, чтобы он не мешал движению автомобилей.
Аварийная посадка в городе
Аварийная посадка в городе
За штурвалом самолёта Cessna 172 находилась учащаяся школы пилотов. Она рассказала полицейским, что приняла решение приземлиться в городе из-за проблем с двигателем. Очевидцы с восхищением говорят о мягкой посадке на их улице, а Федеральное управление гражданской авиации объявило о проверке обстоятельств происшествия.