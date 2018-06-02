В Барселоне, после торжественной церемонии принесения присяги, вступили в должность 13 членов нового правительства Каталонии.
Курсом Пучдемона: присяга нового правительства
Курсом Пучдемона: присяга нового правительства
Как отмечают аналитики, формирование регионального кабинета министров означает прекращение действия 155-й статьи испанской конституции, позволившей более полугода назад ограничить самоуправление Каталонии. В ходе церемонии кресло Карлеса Пучдемона, бывшего главы автономии, оставалось пустым.
Члены правительства - один за другим - пообещали "добросовестно в соответствии с законом исполнять свои обязанности" и быть верными главе кабинета министров. Выступая перед новым кабинетом, лидер Каталонии Ким Торра заверил, что "берет на себя обязательства двигаться вперед в соответствии с результатами референдума 1 октября о независимости Каталонии и построить государство в форме республики".
Он также призвал вновь избранного премьер-министра Испании Педро Санчеса "сесть за стол переговоров".
Вступление в должность регионального кабинета министров стало возможным благодаря тому, что из списка претендентов на посты в правительстве исключили политиков, преследуемых правосудием Испании.