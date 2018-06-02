В Египте состоялась инаугурация президента Абделя Фаттаха ас-Сиси, который был переизбран на второй и, согласно Конституции, последний срок. Церемония проходила в здании парламента в присутствии депутатов, членов правительства, а также духовных лидеров мусульман и христиан. Её кульминацией стала клятва:
Ас-Сиси во второй раз принёс присягу президента Египта
Ас-Сиси во второй раз принёс присягу президента Египта
«Я даю слово Всевышнему, я даю слово вам работать честно в интересах страны, бороться за вас, хранить наш любимый Египет в авангарде Наций. В завершение я говорю вместе с вами: "Да здравствует Египет!"»
В ходе выступления Ас-Сиси пообещал воздерживаться от участия в международных конфликтах. Главными приоритетами внутренней политики он назвал развитие образования, здравоохранения и культуры.
На президентских выборах ас-Сиси получил, по официальным данным, 97% голосов. Его единственный оппонент Муса Мустафа Муса называет себя соратником президента. Своё выдвижение он объяснил желанием не дать превратить выборы в референдум.