Что такое ВТО?

Узнав о введении Соединёнными Штатами пошлин на экспорт металлов из Европы, Канады и Мексики, власти многих стран, которых коснулось это решение, заявили, что обжалуют его в ВТО.

Что из себя представляет этот орган, и какими полномочиями он наделён?

Всемирная торговая организация - правопреемница Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), действовавшего с 1947 года. Официальной датой рождения ВТО считается 1 января 1995 года. Её штаб-квартира находится в Женеве. Генеральный директор организации - Роберту Карвалью ди Азеведу.

Главная цель ВТО - либерализация международной торговли и обеспечение справедливых условий конкуренции. По сути, это площадка для переговоров, где разрешаются торговые споры. ВТО контролирует выполнение торговых соглашений, следит за торговой политикой стран-членов, помогает в устранении барьеров, снижении обязательств или, наоборот, - вводит ограничения при наличии, к примеру, угрозы экологии, здоровью населения.

Гланая проблема, с которой в последние годы сталкивается организация - это стремление одних её членов к свободной торговле, других - к протекционизму. Как результат - многие страны предпрочитают заключать торговые соглашения с меньшим числом партнеров. Тому пример - Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство или Транстихоокеанское партнёрство, куда, кстати, входят США.

Тем не менее, статус члена во Всемирной Торговой организации по состоянию на сегодняшний день имеют 162 государства, включая все крупнейшие экономики мира.