Провинциальные города ждут болельщиков

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России. И это значит, что свыше миллионов иностранных болельщиков посетят не только Москву, С-Петербург и Сочи, но и гораздо менее известные туристам провинциальные центры России. Такие как Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск.