Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России. И это значит, что свыше миллионов иностранных болельщиков посетят не только Москву, С-Петербург и Сочи, но и гораздо менее известные туристам провинциальные центры России. Такие как Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск.
Провинциальные города ждут болельщиков
Провинциальные города ждут болельщиков
Во всех городах-организаторах были модернизированы или построены вновь современные стадионы, рассчитанные на десятки тысяч болельщиков.
На стадионе "Казань Арена", рассчитанном на 45 тыс. зрителей, на групповом этапе чемпионата сыграют сборные Франции и Германии, которые считаются одними из фаворитов.
Специально к чемпионату самый маленький город-организатор, Саранск, обзавёлся грандиозной "Мордовией Ареной". 25 июня на ее поле выйдет Криштиану Роналду, чтобы сыграть в матче Португалия-Иран.
Во всех городах-организаторах есть международные аэропорты. Кроме того с 14 июня по 15 июля все болельщики, имеющие входной билет на матч, смогут бесплатно добраться до нужного города на поезде.
На чемпионате будут работать тысячи волонтёров, которые окажут всю необходимую помощь иностранным туристам и болельщикам.